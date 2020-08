Finalmente Julio Fuentes reiteró el llamado a la comunidad a evitar tener conductas de riesgo, “en lo posible debemos evitar las visitas desde otras ciudades, quedarnos en nuestros hogares, usar siempre mascarillas, lavarnos frecuentemente las manos. Hay que recordar que las autoridades han definido que nuestra comuna y la región está en fase 3, lo que no impide el acceso de personas de otras comunas. No tenemos forma ni procedimiento legal para restringir el acceso de personas, ya que hay libre tránsito por ser un derecho constitucional. Solo está prohibido el pernoctar en segundas viviendas y esa fiscalización y controles se siguen realizando todos los días y los fines de semana. Ya vemos como el gobierno pretende iniciar la fase 4 del desconfinamiento en muchas regiones, y eso aumentara el riesgo para nuestra comunidad por ser lugar de destino turístico. Pero si adoptamos estas medidas preventivas, nos quedamos en casa y no tenemos visitas podremos controlar de mejor manera e incluso evitar la expansión del virus. Esa es la tarea que debemos asumir y a la que quiero invitarles a todos y todas las vecinas de la comuna”, concluyó.